Відомі українські актори Тарас Цимбалюк і Наталка Денисенко розповіли про свої нові гонорари і умови життя після повномасштабного військового вторгнення.

Так, зірка «Спіймати Кайдаша» Цимбалюк зізнався, що свої витрати на життя йому довелось скоротити, пише «Politeka.net».

«Зараз у мене взагалі потреби мінімальні. Незнаю, 50 чи 70 тисяч гривень», - каже актор.

Зараз Тарас Цимбалюк приймає участь у різних рекламних кампаніх, але вони не зрівняються з тими акторськими гонорарами, які Цимбалюк мав за зйомки. Мова йде про від 15 до 50 тисяч гривень за знімальний день.

«Ти звик до того, що немає боязні вискочити за якийсь бюджет. Поїхав на Мальдіви – добре, не поїхав – теж добре. А зараз розумієш, що треба планувати. І це відчуття не дуже приємне», - зізнався Цимбалюк.

Колега Цимбалюка Наталка Денисенко підвтерджує, що часи в кіно зараз не ті. Якщо раніше від акторських пропозицій відбою не було, і завдяки їм вона і жила добре, і гроші відкладала на власний дім, то зараз рідкісними знімальними проєктами ситим не будеш.

Тримається на плаву акторством, блогерством і заробленими грошами до війни. Взимку зірка перебралися до заміського будинку – в місяць він коштує 600 доларів.

Але у кожний сезон ціна різна, тож на весну і літо ціна буде іншою.

Такі суми і репліки з уста Цимбалюка і Денисенко вразили українців. Дехто не став стримувати обурення.

«І як жити?!Хоч би вже мовчали. "Великі" актори», «Без гонорарів? Нехай йдуть на фронт, там їм будуть гонорари і реальний адреналін, бо в кіно вони герої, а як до діла,то ...», «З дуба рухнути можна, скромно живуть! У простих людей спитайте, як їм живеться, на чому економити?»,

«Мінімальні в них витрати 50 тисяч на одного! Яб подивилась на них, як би вони жили на 20тисяч та щей з малими дітьми. Як зараз живуть деякі воєнні, щей сімей своїх місяцями не бачать».

Але деякі з користувачів соцмереж виступили на захист акторів:

«Отак наші люди обі.руть своїх же людей і все.. Слухайте, ніхто ж нікому не забороняв, треба було і вам іти в театральний і пробуватись в кіно… Ви ж усі цей телевізор дивитесь, фільми дивитесь...».

Нагадаємо, актора Остапа Ступку після ДТП привезли до суду.

Також повідомлялось про новий образ Наталки Денисенко.

Крім того, Politeka.net писала, що Цимбалюк показав без прикрас життя акторів на гастролях.