Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" Бельченко показала, як відсвяткувала своє 30-річчя, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - відома українська блогерка, яка була учасницею проекту "Холостяк". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення. Не забуває Юлія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Бєльченко поділилася святковими фото у день народження.

"Я, звичайно, не в захваті, вже розміняла третій десяток. Але я дуже рада, що народилася на цей світ і маю можливість любити це життя повністю!", - зазначила Юлія в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Не 3й:) це вже 4й десяток пішов:) з Днем народження";

"Вітаю з днем ​​народження, нехай збуваються мрії";

"Вітаю з днем ​​народження! Бажаю щастя та здоров'я!";

"Для мене 30- це був шок, просто бурт, але зараз мені набагато більше ... і ніякого капця";

"Не важливо, скільки років. Головне бути щасливою, і почуватися щасливою. І мати гарну попу))) як на N 3). З Днем народження)!";

"З Днем народження! Нехай мрії та цілі збуваються! І звичайно здоров'я!".

Нагадаємо, Юля "Зайчика" з "Холостяка" блиснула фігурою в нескромному купальнику

А ще Politeka повідомляла, що Юля "Зайчика" з "Холостяка" показала романтичну подорож з коханим

Також Politeka писала, що Юля "Зайчика" з "Холостяка" показала ідеальне побачення та засвітила коханого



