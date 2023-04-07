Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - відома українська блогерка, яка була учасницею проекту "Холостяк". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення. Не забуває Юлія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Бєльченко поділилася святковими фото у день народження.
"Я, звичайно, не в захваті, вже розміняла третій десяток. Але я дуже рада, що народилася на цей світ і маю можливість любити це життя повністю!", - зазначила Юлія в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Не 3й:) це вже 4й десяток пішов:) з Днем народження";
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"Вітаю з днем народження, нехай збуваються мрії";
"Вітаю з днем народження! Бажаю щастя та здоров'я!";
"Для мене 30- це був шок, просто бурт, але зараз мені набагато більше ... і ніякого капця";
"Не важливо, скільки років. Головне бути щасливою, і почуватися щасливою. І мати гарну попу))) як на N 3). З Днем народження)!";
"З Днем народження! Нехай мрії та цілі збуваються! І звичайно здоров'я!".
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