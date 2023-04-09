Як пише Politeka.net , Тетяна Песік – відома українська актриса, яка є однією з найпопулярніших актрис "Жіночого кварталу". Зірка також активно веде Інстаграм, де за нею стежать майже 500 тисяч українців. А цього разу Тетяна зробила косплей на головну героїню серіалу "Венздей".
"Венсія Wednesday. Старша версія", - написала Песік у публікації.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Відсилка на Венздей?";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Кількість жертв росте: окупанти знову атакували низку українських міст, моторошні кадри руйнувань
"Оборона Бахмуту далася взнаки": названо головне досягнення ЗСУ на донецькому напрямку
"Поїду тільки в рф": люди не хочуть евакуюватися та вражають ставленням до українських волонтерів
Популярний продукт слідом за морквою стає новим делікатесом: за 100 грам доведеться віддати 46 гривень
"Як дві каплі води";
"Номер суперський, я так іржала, ви супер";
"Боже мій якась маленька чарівна дівчина, гарна актриса, наша українська, так тримати, слава Україні";
"Щойно подивився. Дуже крутий номер. Але не вистачало ще вашої подружки Енід у ролі майбутньої хрещеної. А Маша Євросініна дуже круто виглядала в ролі Мортіші. Не дарма Юрій Ткач сказав, що ви на сцену вийшли у своєму".
А раніше Тетяна поділилася рецептом піци. Зірка опублікувала відео, як готує свій кулінарний шедевр у своєму блозі.
"На вечір залетіла піца, а потім я скаржуся чогось штани на мені не сходяться. Але це була правильна піца. Мені було добре, я ні про що не шкодую", - написано було в публікації.
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Песик дала елементарний рецепт бананового кексу.
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Жіночого кварталу" Песик кардинально змінила імідж, кадри
Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Песик отримала нетиповий "сувенір" від бійців ЗСУ з передової