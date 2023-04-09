Як пише Politeka.net , Тетяна Песік – відома українська актриса, яка є однією з найпопулярніших актрис "Жіночого кварталу". Зірка також активно веде Інстаграм, де за нею стежать майже 500 тисяч українців. А цього разу Тетяна зробила косплей на головну героїню серіалу "Венздей".

"Венсія Wednesday. Старша версія", - написала Песік у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Відсилка на Венздей?";

"Як дві каплі води";

"Номер суперський, я так іржала, ви супер";

"Боже мій якась маленька чарівна дівчина, гарна актриса, наша українська, так тримати, слава Україні";

"Щойно подивився. Дуже крутий номер. Але не вистачало ще вашої подружки Енід у ролі майбутньої хрещеної. А Маша Євросініна дуже круто виглядала в ролі Мортіші. Не дарма Юрій Ткач сказав, що ви на сцену вийшли у своєму".

А раніше Тетяна поділилася рецептом піци. Зірка опублікувала відео, як готує свій кулінарний шедевр у своєму блозі.

"На вечір залетіла піца, а потім я скаржуся чогось штани на мені не сходяться. Але це була правильна піца. Мені було добре, я ні про що не шкодую", - написано було в публікації.

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