Олексій Потапенко (Потап) звернувся до дружини Насті Каменських, з якою, за чутками, має розлучатися.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) – відомий український реп-виконавець, який прославився завдяки дуету "Потап та Настя". Але кілька років тому зірки перестали співати разом і зайнялися сольними кар'єрами і при цьому стало відомо, що пара стала чоловіком і дружиною. А останнім часом Олексія з Настею Каменських публічно мало помітно, через що одразу ж поповзли чутки про розлучення пари серед шанувальників.

А цього разу Настя поділилася кадрами зі свого виступу.

"Хоча сьогодні мій виступ був дуже коротким і, як ви бачите відео з виступів, можливість співати ще не повернулася до мене на всі 100%", - зазначила Каменських у публікації, згадуючи свою хворобу.

Олексій вирішив підтримати дружину, залишивши свій коментар: "Bravo!" Настя через деякий час помітила чоловіка і відповіла лаконічним червоним серцем.

Фанати, включаючи шеф-кухаря Ольгу Мартиновську, актрису Ольгу Сумську, переможця "Голосу" Сергія Лазановського, Юрія Горбунова та Олю Полякову, поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Як я сумувала за цією атмосферою";

"Вітаю вас Настя! Сподіваюся якось зустрітися і я у Вас візьму самопис!".

Нагадаємо, Каменських здивувала українців несподіваним зверненням з проханням знайти сім'ю

Також Politeka повідомляла, що Каменських після заяв про розлучення з Потапом показала, хто тепер піклується про неї.

А ще Politeka писала, що Каменських після втрати голосу насмішила схожість із президентом.



