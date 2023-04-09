Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) – відомий український реп-виконавець, який прославився завдяки дуету "Потап та Настя". Але кілька років тому зірки перестали співати разом і зайнялися сольними кар'єрами і при цьому стало відомо, що пара стала чоловіком і дружиною. А останнім часом Олексія з Настею Каменських публічно мало помітно, через що одразу ж поповзли чутки про розлучення пари серед шанувальників.
А цього разу Настя поділилася кадрами зі свого виступу.
"Хоча сьогодні мій виступ був дуже коротким і, як ви бачите відео з виступів, можливість співати ще не повернулася до мене на всі 100%", - зазначила Каменських у публікації, згадуючи свою хворобу.
Олексій вирішив підтримати дружину, залишивши свій коментар: "Bravo!" Настя через деякий час помітила чоловіка і відповіла лаконічним червоним серцем.
Фанати, включаючи шеф-кухаря Ольгу Мартиновську, актрису Ольгу Сумську, переможця "Голосу" Сергія Лазановського, Юрія Горбунова та Олю Полякову, поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
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"Вітаю вас Настя! Сподіваюся якось зустрітися і я у Вас візьму самопис!".
Нагадаємо, Каменських здивувала українців несподіваним зверненням з проханням знайти сім'ю
Також Politeka повідомляла, що Каменських після заяв про розлучення з Потапом показала, хто тепер піклується про неї.
А ще Politeka писала, що Каменських після втрати голосу насмішила схожість із президентом.