Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни жила в Іспанії, а потім повернулася до України та почала знову виступати та брати участь у благодійних заходах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле відео зі свого виступу на радіостанції та заінтригувала новим весняним хітом.
Як видно, Настя знята в студії радіо, вона стоїть біля мікрофона і з ніжністю виконує свою нову пісню, щоправда, послухати її поки не дала. За словами співачки, українці почують її новий хіт на великому святковому концерті до Великодня.
Перед камерою артистка з'явилася у стильному світлому костюмі вільного крою, під яким відео елегантний топ із блискучою сіточкою. Її пишні кучері розпущені, а на обличчі акуратний макіяж вона кидає загадкові погляди в камеру.
У підписі до публікації Каменських написала: "16 квітня вперше заспіваю для вас свою нову пісню "Душа" на Великому весняному концерті. Вмикайте о 13:00 @nasheradioua, а о 18:00 @m1ukraine та святкуйте світле свято Великодня разом з нами. Адже зараз весна, а це саме час для української музики в навушниках, прогулянок містом, пробудження життя та розквіту почуттів".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Це відеомонтаж! Не можна бути настільки красивою".
"Неймовірна красуня!".
"Настю, яке ніжне вбрання, вам дуже підходять такі костюми!".
"Така гарна".
"Як ваш голос? Ідете на поправку?".
"Красуня і розумниця!".
"Наша красуня".
"Чарівна, улюблена українська красуня".
"Яка ти гарна. Настя, ти сонце".
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