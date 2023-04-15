Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни жила в Іспанії, а потім повернулася до України та почала знову виступати та брати участь у благодійних заходах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле відео зі свого виступу на радіостанції та заінтригувала новим весняним хітом.

Як видно, Настя знята в студії радіо, вона стоїть біля мікрофона і з ніжністю виконує свою нову пісню, щоправда, послухати її поки не дала. За словами співачки, українці почують її новий хіт на великому святковому концерті до Великодня.

Настя Каменських

Перед камерою артистка з'явилася у стильному світлому костюмі вільного крою, під яким відео елегантний топ із блискучою сіточкою. Її пишні кучері розпущені, а на обличчі акуратний макіяж вона кидає загадкові погляди в камеру.

У підписі до публікації Каменських написала: "16 квітня вперше заспіваю для вас свою нову пісню "Душа" на Великому весняному концерті. Вмикайте о 13:00 @nasheradioua, а о 18:00 @m1ukraine та святкуйте світле свято Великодня разом з нами. Адже зараз весна, а це саме час для української музики в навушниках, прогулянок містом, пробудження життя та розквіту почуттів".

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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Це відеомонтаж! Не можна бути настільки красивою".
"Неймовірна красуня!".
"Настю, яке ніжне вбрання, вам дуже підходять такі костюми!".
"Така гарна".
"Як ваш голос? Ідете на поправку?".
"Красуня і розумниця!".
"Наша красуня".
"Чарівна, улюблена українська красуня".
"Яка ти гарна. Настя, ти сонце".

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