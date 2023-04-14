Катя Осадча – відома українська телеведуча, яка після початку повномасштабного вторгнення зайнялася пошуком зниклих безвісти. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише роботою, а й особистими кадрами. А цього разу Катя опублікувала новину, де українським спортсменам забороняють виступати разом із росіянами.

"Чи треба боротися за своє право, боротися за усунення Росії та Білорусі і говорити на всіх майданчиках про війну та боротися до останнього? А не ізолюватись і давати ворогові спокійно їхати на змагання? Хочу помилитися, але міжнародні спортивні функціонери зітхнуть із полегшенням", - написала Катя свою думку.

"Підтримуєте рішення?", - запитала зірка в українців та дала варіанти відповіді.

"Якщо діяти такою логікою, то нам не потрібно було забирати свою Нобелівську премію миру. І Оксана Матвійчук не сказала б своєї промови про те, що відбувається в Україні, яку почув увесь світ. І написали про це всі світові ЗМІ. Про двох інших лауреатів особливо не згадували", - продовжила Катя відстоювати свою думку та поділилася фото нобелівської лауреатки.

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А ще Politeka повідомляла, що Осадча поділилася успіхами, як їй вдалося допомогти українцям.

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