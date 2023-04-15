Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує розважати аудиторію у мережі. У своєму останньому відео блогер Леся Нікітюк розповіла про те, як вона відзначила Великдень раніше, але це актуально і перед Великоднем цього року. Вже традиційно, адже минуло вже три роки з цих подій.

У ролику вона показала, як священик освячує її та всі її речі святою водою. Хоча знаменитість була дуже вражена, вона також не могла приховати свого розчарування, коли священик облив її обличчя водою і розмазав її макіяж.

Незважаючи на це, Леся залишилася у гарному настрої та продовжила брати участь в обряді. У відео можна чути, як ведуча додала до ряду популярну пісню з «Тік-Тока» на тему свята.

У мережі одразу поділилися думкою:

«Як учора це було, пам'ятаю це відео; Кажуть він досі там стоїть та освячує; Не сподобався макіяж 😅; Сміюся з це відео щороку; Класика від Лесі 🔥😂; Тепер ви самі можете освячувати великодні кошики ☺;

Лайфхак від священика – священна вода замість міцелярки 😂; Від душі присвятив; Мені здається, що священики чекають на це свято весь рік найбільше; реально священики від душі повеселилися».

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