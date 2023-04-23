Український телеведучий Юрій Горбунов поділився новим випуском про крадіжки росіян. Зірка опублікував новий ролик у ТікТок, де ділиться своєю творчістю.

"Навіть свій прапор росіяни вкрали у Голландії. Це знаєте, як замість Адідас з'явився абібас. З російським прапором теж саме. Петро Перший, будучи в Голландії, страшенно полюбив цю країну. І бажаючи хоч чимось бути схожим на передову європейську країну, цар відсталої країни велів. закупити тканини тих самих квітів, що й голландський прапор. А потім просто змінивши порядок квітів оголосив, що це новий прапор царя. І до цього дня цей плагіат є офіційним прапором країни-терориста", - сказав Юрій Горбунов.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Нічого не маю проти, але прапор нижньої Австрії дуже схожий на українську";

"У Франції теж ці кольори на прапорі";

"Ну трошки не так було, як ви розповідаєте";

"Це Нідерланди";

"Зараз бац та герой України";

"Для початку розберися, що таке Голландія та Нідерланди";

"Юрію, ви молодець. Коротко, ясно, з нетерпінням чекаємо на сім'ю наступні випуски розвіювання міфів про Росію. Слава Україні";

"Ну в перших Нідерланди це не Голландія ну і в других кольори не схожі".

Нагадаємо, Горбунов показав нового учасника їх із Дзідзьо та Пономарьовим колективу.

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