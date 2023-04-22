Український шеф-кухар Євген Клопотенко , переможець "Майстер Шеф", поділився важливою подією. У своєму Інстаграмі зірка опублікувала фото і розповіла про спільний проект з Андре Таном.

"Борщ можна не тільки варити. Їм можна пригощати або пригощатися. Виявляти турботу і отримувати турботу. Випробовувати єдність. Відчувати будинок. Нести почуття будинку в світ. А ще, борщ можна одягати. І це теж спосіб висловити свою любов і належність до чогось- то важливому. 26.04.2023 – запам'ятайте цю дату. Тому що ми з Андре Таном приготували для вас щось цікаве. Цілу", - написав Євген.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Цікаво, це день нашого весілля";

"Я б одяг борщ";

"Хочу борщу! Зеленого".

Варто зазначити, Євген Клопотенко – успішний український шеф-кухар. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зайнявся популяризацією української кухні в Європі, розповідаючи про сучасні традиції України. Зірка навіть потрапив на обкладинку журналу Time разом із президентом України, де був як елемент духу України.

Напомним, Клопотенко покорил Сумскую сладеньким по рецепту Кобылянской

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