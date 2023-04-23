Микита Леонтьєв, учасник "Голосу країни-11", продовжує завойовувати публіку під псевдонімом Enleo. Як відомо, раніше за підтримки свого тренера Наді Дорофєєвої артист став пізнаваним ще на пісенному шоу.

Після кількох успішних виходів кавер-версій пісень, юнак випустив сольний трек, привертаючи увагу до творчості. Екс-фаворит Наді Дорофєєвої представив свою фантазію про перший день після перемоги України у війні з росією.

Головний герой одразу вирушає до українського Чорного моря після радісної події.

Він уявляє собі день, коли закінчиться війна, і він вирушить додому, до моря в Маріуполі, адже сам він звідти.

У мережі багато хто був зворушений таким виконанням:

«Привіт із Сімферополя! Прекрасна пісня, дякую; спогади із чорного моря – це найтепліші мої спогади з дитинства; Дуже класна робота! Кліп такий вайбовий; Пронизує до мурашок і до сліз!; Чорне море знову буде наше!».

Зазначимо, ще на проекті молодик хотів самовиразитися, він заявив, що не варто боятися виглядати дивно.

Для сліпих прослуховувань "Голосу країни-11" артист вибрав хіт гурту "СКАЙ" під назвою "Тобі це може вбити" та зачарував своїм співом Надію Дорофєєву.

Нагадаємо, "Як вам пасує українська мова": Лобода здивувала пронизливим виконанням нового хіта.

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