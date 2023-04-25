Український телеведучий таких популярних проектів, як "Холостяк" та "Холостячка", Григорій Решетник розповів, що прогулянка надихнула його.

Український телеведучий таких популярних проектів, як "Холостяк" та "Холостячка", Григорій Решетник прогулявся вихідними центром Києва. Разом з ним були троє синів та кохана дружина Христина Решетник. Декілька кадрів знаменитий українець показав у своєму блозі в Інстаграм.

Так, родина Григорія Решетника прогулялася Поділом. На кадрах можна побачити Андріївську церкву та Андріївський узвіз, де художники та скульптури продають свої роботи. Також там часто можна побачити музикантів, які грають на музичних інструментах просто на вулиці.

Григорій Решетник розповів, що прогулянка надихнула його. Крім того, його здивувало настільки багато людей у ​​столиці. Різних, але з однією думкою та бажанням у серці, щоб нарешті на українську землю прийшли перемога та мир.

Телеведучий також подякував захисникам за можливість просто гуляти київськими вуличками.

"Вчора мав можливість прогулятися Києвом... Переконаний, що незабаром так і буде - ми все здолаємо і житимемо в найкращій країні світу. Низький уклін нашим захисникам та захисникам – ви святі люди для кожного з нас. Ми завжди пам'ятаємо і кожен, чим може, допомагає. Люблю тебе, неперевершена Україна", - додав Григорій Решетник.

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також Politeka писала, що дружина Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.