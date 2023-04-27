Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна стала однією з трьох ведучих міжнародного пісенного конкурсу в Ліверпулі. До того ж, артистка також виступить у півфіналі конкурсу та заспіває одну з пісень зі своїх альбомів. У рамках свого перебування там їй вдалося зустрітися з королем Великобританії Чарльзом III. Про це вона розповіла в Інстаграм-Сториз та показала кадр.

Британський король Чарльз III та королева-консорт Камілла презентували сцену конкурсу "Євробачення", який цього року проходить у Ліверпулі від імені України. Це не часте явище, коли особа королівської крові відкриває пісенні конкурси.

Юлія Саніна скористалася можливістю, яка була надана їй та потиснула руку монаршій особі. Крім того, артистка подякувала йому за все, що Великобританія робить для України та як підтримує нашу країну.

"Ну, що зустрілася я з його Величністю. Ми навіть мали невелику розмову і я сказала все, що планувала і навіть більше. Подякувала. Поговорили про Україну. Він розповів, що разом із дружиною вони відкрили тут українську бібліотеку. І водночас почуття настільки теплі. і душевні. Дуже приємна людина", - поділилася своїми відчуттями та емоціями Юлія Саніна.

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