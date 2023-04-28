Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка в минулому була нареченою виконавця Віталія Козловського, а нещодавно заявила про розлучення з ще одним нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милими фото та здивувала змінами у зовнішності.

Як видно, на нових фотографіях Раміна знято у цікавій локації у Львові. Перед камерою вона з'явилася у простому та скромному образі – на ній джинси із завищеною талією та чорна футболка із тестовим принтом. При цьому можна помітити, що Раміна наче трохи схудла і трохи підправила стрижку та укладання, а на її обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Есхакзай розповіла про зустріч із публікою у Львові, мабуть на благодійному вечорі з Іриною Фаріон. Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Волоси виглядають шикарно".

"Дуже добрий образ, вам так підходить".

"Шикарна, вам іде дуже ця зачіска".

"Боже, як гарна".

"Красуня".

"Ви красуня".

"Прекрасна".

"Ви дуже гарна".

"Прекрасна Раміна".

"Яка гарна зачіска".

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