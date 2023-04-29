Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як пережила ракетний обстріл. Зірка опублікувала кадри у своєму сторісі Інстаграм, де ділиться своїм життям.
"Про те, що я думала, сидячи з четвертої ранку під сиренами? Про те, що я привезла Нану до Києва вперше за 429 днів. Бо вона дуже хотіла додому. І що це так собі сюрприз, як для її першої ночі у своєму ліжку ...І ще думала про те, щоб у мене б'ють процедури на вісім ранку. І треба, щоб окупанти нарешті зробили з собою щось погане. Бо моя краса та свіжість - це святе, навіть у війну", - написала Марійка.
"Умань. Прицільним ракетним обстрілом знищили частину багатоповерхівки. Під завалами люди. Це настільки страшно, що здається паралельною реальністю. Бо ж не можуть люди створювати таке з людьми. А росіяни можуть. Моє співчуття рідним загиблих. Відплата безперечно відбудеться", - написала Олена. Зеленська, яку репостнула Єфросиніна.
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"Ворог продовжує використовувати балістичні та крилаті ракети для обстрілу наших міст, знову страждає громадянська інфраструктура та мирні люди. На Київщині теж попадання уламка ракети у багатоповерхівку, постраждала 13-річна дівчинка", - написала Маша.
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