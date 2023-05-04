У коментарях під відео Катерини Осадчої багато користувачів мережі сумнівалися, що відповідальність за атаку лежить на Україні.

Українська телеведуча та волонтерка Катерина Осадча з перших днів вторгнення розповідає про те, що відбувається в Україні, як на фронті, так і у мирних містах. Тому її сторінка часто потрапляла до тіньового бану через російські боти. Але ведуча не зупиняється. Цього разу вона опублікувала відео в Інстаграмі , яке доводить наскільки діряве ППО на російській федерації.

Зокрема, вночі хлопець прийшов привітатись з путіним - і біля стін кремля щось "хлопало". Башту кремля атакували двома безпілотниками. Будівлю кремля стали огороджувати з усіх боків після сьогоднішньої інформації про "атаку БПЛА". Катерина Осадча не змогла втриматися і показала в Інстаграм відео з моменту прильоту, яке розповсюдили у мережі.

"І трибуни для нас уже готові. Зворотний відлік розпочато! Дякую всім причетним!", - прокоментувала Катерина Осадча.

У коментарях багато користувачів мережі сумнівалися у тому, що відповідальність за атаку лежить на Україні. Вони припустили, що росія сама влаштувала провокацію, щоб виправдати атаку, що готується, на мирні українські міста:

"Самі себе бомбять, це все постановка", "Ще є наші комарі, голуби та качки підтягнутися, вони вже в дорозі до кремля", "Це все було сплановано. Самі себе, щоб Україну звинуватити. Як завжди", "Добре горить, але насторожує, щоб це не була їхня провокація, на яку вони відповідатимуть".

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.