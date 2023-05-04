Українська блогерка Олександра Мудра, яка стала фіналісткою "Холостяка", показала себе та відповіла на запитання.

Блогерка Олександра Мудра вирішила поговорити з фанатами. Зірка запропонувала ставити запитання у своєму сторісі Інстаграм, де ділиться з українцями всім цікавим.

"Про що завгодно", - написала зірка у публікації.

"Про вийти заміж, чи як збираєтеся залишитися в США?", - спитав фанат.

"Ні, я все ще не вийшла заміж, я говорила вже у своєму інтерв'ю, що не хочу виходити заміж тільки заради документів, тому що для мене шлюб справді щось особливе. І я бачу своє сімейне життя лише з коханою людиною. А щодо мого життя тут, то я просто продовжую свою програму перебування в США", - розповіла Олександра у відповіді.

"Як ви підтримуєте себе в такій формі. Розкажіть, що ви вживаєте?" - запитала ще одна фанатка.

"Дякую, що я вживаю. Ну їжу вживаю, ну якісь вітаміни, протеїн намагаюся, але у мене трабли з протеїном. Я намагаюся привчити себе до того, щоб пити його двічі на день. Щодня, тому що моя мета - це набрати м'язову масу і це дуже нелегко в моєму випадку. І так, дуже важлива дисципліна та системність у таких справах. Обов'язково спорт, адже я реально не знаю як люди борються зі своїм моральним станом", - зазначила блогерка.

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