Цього разу на своїй сторінці рецептів у Instagram Марина Боржемська часто показує у мережі, як проходять її будні, ділиться корисними порадами та вражає відео з добірками найкращих вправ для ідеальної фігури.

На цей раз Боржемська вирішила показати вправи на зону, яка хвилює кожну дівчину.

Вона нагадала, що має спеціальну фітнес-програму, тому точно знає, як можна без шкоди для себе нормально схуднути.

Цьому супроводжують і щоденні активності, і навіть систематичні тренування. Частину таких занять Боржемська продемонструвала на відео.

«Все можливе навіть у межах невеликого житла, при цьому для тренувань вам може знадобитися мінімум обладнання. На прикладі сучасного комплексу вправ хочу показати вам, як це легко. Зберігайте собі мої вправи, тренуйтеся у своєму задоволенні, де б ви не були» - поділилася Марина.

Також ми писали, Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова і народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала відео з комплексом вправ для здоров'я та зміцнення спини.

Як видно, у ролику Марина сама виконує вправи, які за нею можна повторювати в домашніх умовах.

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