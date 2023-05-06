Популярна українська актриса, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" та учасниця гумористичного колективу "Жіночий квартал" Ірина Сопонару, яка разом із колективом їздить на благодійні концерти, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу Іра опублікувала чарівні фото, на яких показала своїх батьків.

Схоже, батьки приїхали до Іри у гості до Києва, і вона відвела їх на прогулянку до Ботанічного саду. На знімках можна побачити, що вони весело проводять час, позують для фото та милуються квітучими деревами. Для прогулянки з батьками Ірина обрала стильну цибулю – на ній сіра джинсова куртка, сумка через плече та модні сонцезахисні окуляри з червоною оправою, що дуже гармоніює із відтінком помади на губах.

У підписі до публікації Сопонар написала: "Один ідеальний день". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові фотографії актриси:

"Ірино, вам дуже підходить цей колір помади".

"Мирного неба всім!".

"Круті".

"Красива Ірина"

"Батьки прекрасні".

"Ви неймовірні".

"Ти, як завжди, гарна. Іра, ти сонце. Гарного настрою тобі".

"Вау, ви супер".

"А чому сад на другому плані? Видно, що чудовий, але мало видно!"

"Найбільша цінність – наші батьки! Миру та перемоги!"

"Найкращі".

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