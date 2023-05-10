Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який з початку війни залишається в Україні та бере участь у благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Тарас Цимбалюк поділився у соцмережі своєю думкою про День перемоги та "совку", а також розповів про ветеранів у своїй родині.

За словами Тараса Цимбалюка, дата 9 травня – це величезна трагедія для людства. Мільйони українців загинули на цій війні, вони, по суті, стали живим щитом і тилом для росії. А потім росія надала загальну, колективну перемогу собі. Також Тарас Цимбалюк зазначив, що святкувати особливо нема чого.

"Совок" змушував соціум романтизувати вайб перемоги. Але, якщо розібратися, святкувати немає що, є що згадати і усвідомити. Очевидці розповідали про численні злочини експлуатації українців у другій світовій, але після оприлюднення достатньої кількості архівів світ отримав підтвердження, що у деяких битвах українських солдатів кидали у бій "голим щитом", іноді, навіть, без зброї. Після війни українці не стали переможцями, але й не переможеними", - розповів зірка "Кріпосної".

Також Тарас Цимбалюк поділився історією своєї сім'ї крізь призму подій "совка":

"Мої прекрасні Бабусі і Дудусі - ветерани. Я був свідком того, коли мій Тато - історик, пояснював їм, що таке "день побєди" і що таке "совок". Особливе розчарування було у дідуся Василя, коли він з часом усвідомлював, за яку гниль йому доводилось кілька років ризикувати життям та вірити у те, чого ніколи не існувало. Знищуючи німецький фашизм, міцно культивувався російський!".

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