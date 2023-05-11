Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Melovin опублікував незвичайне фото, де продемонстрував свій новий образ і звернувся до англомовної аудиторії.

Як видно, на новій фотографії епатажного артиста Melovin знято десь у закуліссі Євробачення. Перед камерою він з'явився в незвичайному образі – на ньому чорний костюм із розрізами на рукавах піджака та біла сорочка із чорною краваткою. Але найбільше уваги привертають латексні рукавички на руках Melovin. Свій образ він доповнив модними сонцезахисними окулярами та незвичайною сережкою у вусі.

У підписі до публікації Melovin написав англійською мовою, мабуть, звертаючись до європейської аудиторії:

"Коли ви возз'єднуєтеся з тим, що дійсно важливо, з тим, що дійсно вас надихає, виникає справжнє прагнення перемоги. Ви повинні чіплятися за те, що приносить вам натхнення, і продовжувати прагнути свободи, незважаючи на жодні перешкоди. Яскраве світло, звук, латекс на руках, коли ви стискаєте мікрофон, тисячі людей у ​​залі, синьо-жовті прапори. Істина, яка доходить до кожного слухача і нікого не залишає байдужим. Треба розуміти, що буде, якщо ми не переможемо головний фашистський режим 21 століття. Тому затримки бути не може!".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію Melovin:

"Ти дуже гарний. І зовні, і зсередини".

"Сяй, тобі так підходить сяйво!".

"Неймовірний".

"Король Євробачення виглядає саме так".

"Шикарний стильний образ".

"Сяй! Щаслива бачити тебе натхненним".

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