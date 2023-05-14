Популярна українська співачка Настя Каменських на тлі скандалу з її чоловіком Потапом припинила говорити про особисте життя і лише нещодавно заявила, що у них усе гаразд. Після цього артистка почала активно показувати свою позицію, також Каменських розповіла про важливе для неї.

За словами Каменських, мабуть, не існує іншого такого слова, в якому вмістилося б стільки любові і турботи, тепла і підтримки, як у слові «мама». Саме тому сьогодні особливий день, коли ми маємо можливість ще раз сказати своїм матусям, як сильно їх любимо та цінуємо.

«Але крім привітань, мені дуже хочеться підтримати мам вихованців фонду tabletochki_, які щодня мріють лише про одне: щоб їхня дитина була здорова! І у нас з вами є можливість допомогти їм наблизити здійснення цих мрій!

Адже фонд спеціально до Дня матері активували «Магазин подарунків на здоров'я», завдяки якому ми можемо надіслати підтримку таким сильним і незламним матусям, які разом зі своїми дітьми борються за їхнє життя» – поділилася Каменських та нагадала, як важливо допомагати.

Тому Настя Каменських звернулася за допомогою шанувальників, щоби привітати інших мам:

«Лідочка просто бест оф зе бест; 😘; Не схожа на маму, мама така молода і теж красива; Це найкраще, що є у житті!; Класні 😍; Доброго дня українським жінкам;

Дуже гарні; Красуні зі святом; У День матері бажаю щастя та миру; Мати молода, вродлива» - пишуть фанати Насті Каменських.

Дещо раніше в соціальній мережі Інстаграм обговорили поведінку Насті Каменських висловилися про її поведінку та поведінку її чоловіка.

«Хочу поділитися з вами результатами співпраці у рамках туру «Я-Україна» з ГО „Сенсорика”, в рамках якого ми розіслали близько 2 тонн гуманітарної допомоги.

Також було надано адресну допомогу понад 50 сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами та проживають на прифронтових територіях» - написала Настя Каменських.

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