Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка під час війни обґрунтувала свій "жіночий клуб" та проводить благодійні вечірки, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Ілона Гвоздьова поділилася милим фото, але у підписі до нього порушила невеселу тему.

Як видно, на новій фотографії Ілона Гвоздьова знята на відпочинку, вона босоніж стоїть на пірсі спиною до камери, і милується виглядом. Перед камерою зірка з'явилася в довгій сукні вільного крою, що летить, яка приховала витончену фігуру і підкреслила плечі. Волосся танцівниці розпущене і вкрите білим пляжним капелюхом.

У підписі до публікації Ілона Гвоздьова написала: "Ось так легко і невимушено летить моя сукня, так само сьогодні над Києвом летіло 6 "кинджалів", 9 "калібрів", 3 балістичних ракети та БПЛА. Навіть складно уявити наслідки трагедії, яка б могла статися від цього набору, але завдяки нашим мужнім і професійним силам ЗСУ всі цілі було відбито і Україна тримає й надалі міць і незламність. Пишаюсь нашим народом і сміливістю. Перемога обов’язково буде за нами".

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