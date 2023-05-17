Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язане з цією темою. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював брифінг МО РФ у виконанні Конашенкова.

У цій пародії Юрій Великий навіть не став надягати перуку, його дикції та окулярів достатньо, щоб передати весь "кринж" цього зведення Конашенкова.

У підписі до відео на ютуб Юрій Великий розповів, про що ця пародія: "Черговий брифінг МО РФ у виконанні Конашенкова - це завжди море приводів для гумору і "потЄрьнЄтних" жартів. Сьогодні у випуску головний спікер нам розповість про останні події в Брянську, кинджалоговнЄтних комплексах, які ліквідували цілу систему ППО і про ювілейну цифру в 200 тисяч. Всім веселого перегляду".

Українці як завжди у захваті від пародії, яку показав Юрій Великий, у коментарях до відео всі почали захоплюватися його талантом пародіювати цих усіх персонажів:

"Талант не купиш! Дякую, Юрію!".

"Незаплановані гучні посадки! Коротше, все знищили! Юрію, дякую за гумор!".

"Жести доброї волі вийшли нового рівня: негативний злет об землю".

"Якби я не дивилася, а тільки слухала, то була б упевнена, що це клоун Конашенків чистої води".

"Напівправдиве зведення обкраденого міністерства".

"Взагалі не хочу їхати з Брянська. Тут так душевно, по-домашньому".

"Я не можу! Різко злетіли вниз! Як можна так "виступати" і не засміятися?"

"Чудово! Гумор вище всяких похвал! Юрій, як завжди, Великий!".

"Просто космос. Весь виступ можна розібрати за цитатами".

Останні новини України:

Нагадаємо, "У мене дуже великі зв'язки": Потап чесно розповів, чому він не в Україні, і які у нього стосунки з Каменських.

Як повідомляла Politeka, "Вгадайте, що трапилося": Мішель Андраде з "Орла і Решки" налякала кадрами з побитим обличчям.

Також Politeka писала, що "Ми не знаємо, що буде завтра": Денисенко з "Кріпосної" знайшла головний плюс усіх страшних подій.