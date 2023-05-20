Популярна українська співачка Оля Полякова поділилася про свою творчість та пісні, які раніше не хотіла співати.

Популярна українська співачка Оля Полякова вирішила розповісти про минуле, яке дуже вплинуло на її творчість. Особливо артистка наголосила на тому, як пісня, яка їй не подобалася, зробила багато галасу.

«Як же час летить, 10 років минуло з того часу, як вийшла пісня «Шльопання» у світ. Рік я відмовлялася записувати цю пісню, але мій продюсер зумів мене переконати. І ця пісня стала суперхітом, моїм символом, частиною мого життя!

Саме завдяки їй розпочалася моя особиста гра у шоу-бізнесі! До 10-річчя пісні «Шльопки» на численні прохання я презентую студійну україномовну версію!!! Час та події у світі вносять свої корективи не лише у наше життя, а й у нашу музику» – поділилася Полякова.

Після Ольга Полякова додала, що з початку повномасштабної війни пісня «Шльопки» зазнала кардинальних змін, насамперед смислових. У новій версії йдеться про окупантів, які тікають із нашої української землі.

Раніше співачка Оля Полякова поділилася своїм досвідом вагітності та пологів, особливо наголосивши, що процес вагітності у кожної жінки унікальний і у неї він протікав відносно легко.

«Не хочу більше мати розтяжки та проблеми з нігтями. Я готова закінчити на цьому» - поділилася Оля Полякова без вдавання.

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