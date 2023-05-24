Відома співачка Тіна Кароль вразила кадрами, які довгий час не публікувала Інстаграм.

Відома популярна співачка Тіна Кароль викликала шум у мережі своєю новою фотосесією, в якій вона постала у стильному та сміливому образі. У фотосесії Тіна позувала у широких чорних штанах та бежевому конусоподібному корсеті.

Її обличчя було прикрашене легким макіяжем, а волосся було випрямлене, створюючи гладкий образ. Варто відзначити, що на представлених кадрах Кароль блищить саме в легендарному корсеті з бра-конусами від французького модельєра Жана-Поля Готьє.

Однак особливу увагу привернув те, що співачка вирішила не застебнути ширинку на штанах. Хоча вона не показала нічого непристойного, ця деталь додала нотку сміливості та пікантності до її образу, викликавши подив фанатів.

Цей відвертий та стильний образ, обраний Тіною Кароль, викликав багато реакцій:

«Тіночка ще та...бестія!))); О, ми побачили ці фото 😍; Корсет гальяно?; У твоїх очах так багато світла! Їх дивуюсь глибині!; Ти – натхнення поета; цікавий вибір;

Не втомлюєтеся дивувати і не дарма; вам є що вибрати, і ви продовжуєте; хороший вибір цього разу».

Також Тіна Кароль показала, як виступає у улюбленому стилі перед шанувальниками. Такий образ зірки оцінюють позитивно, на відміну образ Тіни на Євробачення. Тоді червоне плаття з сіточкою і камінням багато хто розкритикував зайву відвертість.

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