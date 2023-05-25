Українська співачка Світлана Лобода потрапила у скандал через концерт із благодійним збором. Український репер Олександр Ярмак став одним із перших, хто звинуватив Osocor Residence у спробах відбілити образ Світлани Лободи. Він ясно заявив, що існує безліч інших гідних людей і способів допомогти відділенню ЛОР-хірургії в лікарні "Охматдит", а не звертатися до зрадників.

Після скандального скасування концерту Ярмак прийняв справу до своїх рук і оголосив про збір 10 мільйонів гривень.

Оскільки сам артист перебуває на передовій та дати концерт не може, він звернувся до українців, щоби підтримати ініціативу. Ярмак закликав усіх приєднатися до збору коштів для розвитку сучасної держави, за винятком "продуманих маніпуляцій та реабілітації зрадників в українському суспільстві".

«Особисто я, коли бачу подібні хитрі кроки зрадників, не збираюся мовчати і допускати терпіння таких персонажів у нашому суспільстві. Бо поки що українців убивали, шанована мною Лобода залякувала патріотів кадировцями, брала участь в інформаційних компаніях ворога з дискредитації України, танцювала на болі матерів, які роками втрачали своїх дітей на війні з росією.

Сьогодні подібні персонажі та їхні маркетологи шукають шляхи відбілювання репутації, яка за подібні вчинки має бути похована назавжди після військової агресії країни окупанта» - підсумував Ярмак.

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