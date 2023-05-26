Відома ведуча Маша Єфросиніна після святкування дня народження поділилася добіркою різних кадрів, але зіткнулася з критикою.

На своїй сторінці у Instagram Єфросиніна поділилася з шанувальниками, як вона провела цей особливий день. Маша опублікувала відео де показала свій святковий вечір.

Початкові кадри показують Машу без макіяжу, в піжамі, з рушником на голові. Поступово відео стає більш бешкетним, і іменинниця вирішує продемонструвати свою танцювальну пристрасть, знявши верхній одяг та ненадовго засвітивши форми перед камерою.

Ця посада викликала різноманітні реакції серед користувачів соціальних мереж, і їхні думки щодо такої поведінки Маші Єфросініної розділилися.

«Війна начебто в країні, несподівано від вас; Вам 20?; Таке враження що вже нічого показати то роздягайтеся до голу буде супер; Напевно, ви не відчули страх війни... я спокійно спати не можу...

Я здивована, вважаю, що це було зайвим, чудово виглядає, але навіщо всім показувати зайве; Та вони на словах патріоти, а на ділі...; А Полякова на Машку як впливає з матінки у розпустниці».

Єфросиніна заявила, що свого дня народження не проситиме про збір коштів, оскільки весь цей час українці відгукувалися на її прохання і весь рік підтримували.

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