Переможець "Мастер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті поділився апетитним рецептом рублених концерт, які виходять соковитими, ніжними, але при цьому хрусткими.

У своєму рецепті Євген Клопотенко пропонує зробити курячі котлети, але незвичайні з фаршу, а рублені – із дрібно нарізаного курячого філе. За словами кухаря, текстура котлет вийде зробленого з колод, що робить їх більш соковитими. Євген Клопотенко зазначив, що такі котлети ідеально подавати з картопляним пюре, гречкою, макаронами чи салатом із овочів. Вони зберігають свою скоринку навіть якщо охолонуть.

Для приготування знадобляться:

500 г курячого філе

1 яйце

1 цибуля

50 г борошна

1 ст. л. сметани 21%

150 г панірувальних сухарів

3-4 ст. л. соняшникової олії для смаження

сіль та перець за смаком

Кроки для приготування:

Почніть з очистки курячого філе від плівок та жирових прошарків. Спочатку поріжте 500 г м'яса на брусочки, а потім на дрібні кубики. Після цього ще раз добре подрібніть ножем. Перекладіть рубане філе в глибоку тарілку або миску.

Убийте одне яйце у ​​філе, додайте|добавляйте| 1 ст. л. сметани 21% і натріть на великій тертці у філе одну цибулину, посоліть і поперчіть до смаку. Добре розмішайте та відбийте м'ясну суміш руками. Додайте 50 г борошна порціями та добре вимішуйте ложкою.

Розігрійте сковороду із 3-4 ст. л. олії. Сформуйте однакові котлети завтовшки 1-1,5 см. У глибоку тарілку всипте 150 г панірувальних сухарів, запануйте кожну котлету. Смажте котлетки до рум'яності з кожного боку середньому вогні. Кришкою не накривайте, тому що верхній шар із хрусткого перетвориться на м'який.

Смачного!

Останні новини України:

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт крем-супу з ароматом коріандру: з приємною ноткою смаку.

Як повідомляла Politeka, І для любителів сиру: "Мастер Шеф" Клопотенко запропонував рецепт дитячого пирога з бананами.

Також Politeka писала, що "Мастер Шеф" Клопотенко збентежив українців незвичайним рецептом із курки: "А навіщо взагалі...".