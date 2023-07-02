Українська телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на чутки про роман із звукорежисером. Зірка поділилася новими кадрами в Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Доброго ранку, друзі. Що ж, оскільки ця історія з'явилася в інтернеті. Бо вже про неї, про цю історію написали на такому серйозному сайті. Я просто не маю права не сказати вам всю правду. Не сказати вам свою довбали лавсторі. Так, справді я перебувала у відносинах зі звукорежисером або з телевізійним оператором, я точно не знаю. У нього був біполярний розлад і ввечері я лягала спати зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми втрьох і жили", - розповіла Леся Нікітюк, жартуючи над чутками.
Після цього зірка повідомила, що її "коханий" переспав з усіма, з ким тільки можна, щоб у неї склалася кар'єра. А після повномасштабного вторгнення, з історії Лесі Нікітюк, він під час першої ж сирени втік і забрав нібито гаманець та ікони зірки. Після цього зірка показала, що в неї зовсім не пливе її туш, доки вона читає всі подібні новини про її романи в інтернеті.
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