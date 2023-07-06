Як пише Politeka.net , Ольга Куриленко - відома західна актриса, яка народилася в українському Бердянську, який зараз перебуває під окупацією. Зірка відразу ж після повномасштабного вторгнення виступила з антивоєнною заявою, а нещодавно приголомшила дивними заявами "я поза політикою", заявляючи, що країна-агресор та окупанти з постраждалими українцями нібито брати.

«У нас спільне коріння! Ми є брати та сестри! Припиніть вбивати один одного! Бути проти війни це не означає бути проти своєї країни. Це означає мати співчуття і розуміння, що немає сенсу втрати життя. Скажіть НІ. Відмовтеся від війни! Покажіть нам, що ви не бажаєте смерті ваших братів і сестер! Я люблю людей Росії та України! Для мене ми ОДИН народ» - заявила Куриленко.

Примітно, що насправді у народу України з Росії немає жодного спільного коріння. Саме Росія вторглася в Україну і її люди продовжують вбити і калічити мирних громадян вільної країни. Куриленко ж заявила, що все це «політика і вона поза цією темою».

Куриленко також наголосила, що вона ставиться з ворожістю до політики і ніколи не бажає брати участь у ній. Однак вона висловила свою глибоку прихильність до людей і поділяє смуток тих, хто втратив своїх близьких у цій війні, при цьому "не має значення, звідки вони". Хоча саме росіяни приходять до чужої країни грабувати, вбивати, руйнувати будинки та позбавляти цілих сімей щастя.

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