На Бахмутському напрямку продовжуються дуже жорсткі бої, загарбники продовжують лізти назустріч своєму знищенню.

Так, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наочно показав, що выдбувається з ворогом, який прийшов на українську землю, пише Politeka.net.

«Бахмутський напрямок. Велика група окупантів збиралася зранку йти на штурм. Аеророзвідники 30 ОМБр ще вночі їх виявили та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону», - пропокментував Сирський відео аеророзвідників «Ragnar» і «Дембель».

Точними ударами українські захисники знищили боєприпаси окупантів.

Частина ворожої піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися.

Додамо, раніше стало відомо, що українські війська мають успіх на Бахмутському напрямку.

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов підкреслив, що Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

«На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - повідомив він.

Українські військові продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Також повідомлялось, що ворог активно застосовує тут свої резерви. Важкі бої тривають.

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Також повідомлялось, що збити всі ворожі цілі минулої ночі, на жаль, не вдалося.

Крім того, Politeka.net писала про наслідки великої пожежі під Києвом.