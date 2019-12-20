"Реформа ринку землі ні в чому не відповідає інтересам України"

Нова влада влаштовує красиві вистави для телевізора, однак у реальному житті вчиняє зовсім не «красиво»

Як повідомляє Politeka, про свої очікування від команди Володимира Зеленського розповів в інтерв'ю Politeka-Online лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Коментуючи тему масових протестів українців проти закону про відкритий ринок землі, Білецький розповів про подальші плани «Нацкорпуса». За його словами, зараз все залежить від дій влади.

«В даний момент я бачу одну і ту ж картину: збрехали, красиво показали по телевізору – негарно зробили те, що планували. І так абсолютно у всьому», - обурився лиедр «Нацкорпуса».

Він зазначив, що спочатку тема з відкритим ринком землі теж починалася «красиво»: уряд обіцяв ретельно розібратися в цьому питанні, а Зеленський двічі підкреслював, що землю не продаватимуть іноземцям.

«А маємо абсолютно протилежну картину. Маємо реформу, яка ні в чому на даний момент не відповідає інтересам України…Для того, щоб відкрити ринок землі, у тебе має бути покупець», - підкреслив Білецький.

Він зазначив, що всі інші країни з відкритим ринком землі спочатку створювали спеціальні організації, які викуповували ділянки у громадян і займались їх подальшим продажем, а також Національні земельні банки, які видають фермерам кредити на купівлю землі. В якості прикладу лідер «Нацкорпуса» привів Францію. При цьому він зазначив, що уряд досі не переймався створенням відповідних структур.

«Тобто у нас нема кому купувати і уряд не спробував створити інструменти, щоб можна було купувати», - підсумував Білецький.

Раніше Андрій Білецький розкрив подробиці масових протестів під стінами Верховної Ради.

Він розповів про сутички протестувальників з правоохоронцями, підкресливши, що поширювана інформація не відповідає дійсності. Білецький підкреслив, що самі перші зіткнення були спровоковані так званої «зачисткою», яку влаштували силовики.

Нагадаємо, Білецький попередив Зеленського про фатальну помилку.

Як повідомляла Politeka, Білецький терміново звернувся до українців через ситуацію на Донбасі.

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