Ціна на нафту падає, що позначиться не тільки на економіці Росії, але і торкнеться України

Як повідомляє Politeka.net, політолог Андреас Умланд розповів для Politeka on-line, що буде з цінами на нафту, а також якими будуть наслідки для України (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, важко передбачити, що станеться з цінами на нафту, адже існує безліч факторів, що впливають на цей процес. Крім того, Умланд зробив припущення про те, як це все позначиться на Україні. Він додав, що сьогоднішня низька ціна нафту - це прекрасний шанс для економіки України.

"Я сподіваюся, що для України це буде мати позитивний ефект. В минулому році моя російська колега, яка проживає в Нью-Йорку, Марія Снєгова опублікувала дослідження в науковому журналі про те, що у зовнішньополітичній риториці Путіна є зв'язок між цінами на нафту і його агресивними заявами. Дослідник зробила висновки, що Путін стає більш агресивним, коли ціни на нафту стають високими", - заявив політолог.

Він також висловив надію, що в Москві почнуть обдумувати всі зовнішньополітичні зв'язки з Сирією, Україною і таким чином ми будемо наближатися до вирішення проблеми Донбасу.

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