Депутат від «Слуги народу» Лада Булах відзначилася скандальною витівкою в залі Верховної Ради

Нардепи від партії президента регулярно залучають до себе увагу ЗМІ своїми листуванням в телефонах в робочий час.

Одна з «слуг народу» вирішила піти далі і зайнялася на роботі підбором гардеробу.

«Страна» опублікувала знімки, на яких Булах вибирає собі кофту на просторах інтернет-магазину одного відомого бренду.

Варто відзначити, що ціни бренду доволі демократичні, зокрема, светр, який зацікавив депутата, можна придбати за 649 гривень.

Раніше повідомлялось, що народні депутати від фракції "Слуга народу" тепер почали торгуватися за кожен окремий проект закону, оскільки у них прокинувся «апетит»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал «Легітимний».

«Наше джерело в офісі Президента повідомляє, що у багатьох Слуг Народу у Верховній Раді прокинувся «апетит» і тепер їх мало влаштовує просто 5.000$ в «конвертах», тепер вони навіть починають торгуватися за кожен окремий «важливий» і критичні законопроект», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу відомий журналіст і політичний експерт Андрій Пальчевський розповів, чому президент Володимир Зеленський не розпустить чинне скликання Верховної Ради

«На телебаченні, і головне на вулиці, мені задають одне питання: «Розпустить Раду Зеленський?» Відповідь: «Не розпустить». Якщо він розпустить цю Раду, туди прийдуть інші люди, і буде оголошений імпічмент вже практично бездеятельному президенту. Тому вони будуть тягнути зараз під керівництвом нового олігарха. Заміна: замість олігарха, на арену виходить олігарх А в особі свого Дениса Шмигаля. Решта всі зміни, хтось міністр економіки, і всіх інших – це не більше ніж ар'єргардні бій за утримання у влади», - зазначив журналіст.

Нагадаємо, відомий ведучий розповів про визнання Зеленського, якого не робив ще жоден президент.

Як писала Politeka, розкрито промах Зеленського.

Також Politeka повідомляла, що Зеленський допустив епічну помилку, Пальчевський розкрив всю правду.