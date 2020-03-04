Новим прем'єр-міністром України призначили Дениса Шмигаля

За призначення нового глави Кабміну проголосував 291 народний депутат. Як відомо, до сьогоднішнього дня Денис Шмигаль був віце-прем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій.

Перед голосуванням Шмигаль подав декларацію кандидата на посаду прем'єра. Згідно з документом, у нього є будинок у Львові, а також кілька земельних ділянок у Львівській області. Крім цього, у чиновника є автомобіль Land Rover Sport, який зареєстрований на його дружину.

Згідно з декларацією, у 2019 році Шмигаль отримав понад 2,2 мільйона гривень зарплати на Бурштинській ТЕС (власність Ріната Ахметова), де він обіймав посаду директора. Крім цього він отримав майже 1 мільйон гривень за консультування ДТЕК "Східенерго" і ще 230 тисяч гривень зарплати під час керівництва Івано-Франківською ОДА. Шмигаль задекларував 235 тисяч доларів готівкових коштів, які зберігає його сім'я.

Як відомо, з серпня 2019 року Денис Шмигаль очолював Івано-Франківську облдержадміністрацію, а на початку лютого Олексій Гончарук запропонував призначити його на посаду віце-прем'єра. Таким чином, в Кабміні Шмигаль пропрацював лише місяць.

Під час виступу у Верховній Раді чиновник зазначив, що для нього честь і велика відповідальність очолювати уряд. Він заявив, що потрібно займатися вирішенням питання нестачі в державному бюджеті, а також займатися реформами, які були запущені. Особливий акцент Шмигаля був на соціальній сфері.

Додамо, що в «Слузі народу» характеризують Шмигаля як справжнього кар'єриста. Крім цього, його називають комунікабельним і компетентним.

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