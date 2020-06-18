Одночасно з втратою батька на екс-президента, народного депутата Петра Порошенка звалилися судові тяжби

Як відомо, прощання з Олексієм Порошенком повинно було відбутися в четвер, 18 червня, але так як колишнього гаранта викликали в суд, церемонію довелося перенести. Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в Фейсбук.

Так, панахиду відслужать в п'ятницю, 19 червня, у Свято-Михайлівському монастирі, початок о 10 годині. Прощання з батьком Порошенка пройде о 12 годині за адресою Інститутська, 7.

Нагадаємо, про смерть Олексія Порошенка стало відомо 16 червня. Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що з ним стався інсульт. Петро Порошенко дізнався про хворобу батька в Апеляційному суді Києва, де давав свідчення про здачу Криму та держзраду екс-президента-втікача Віктора Януковича.

Крім того, 10 червня Порошенку вручили підозра в тому, що в 2018 році він нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до перевищення службових повноважень. В цей же день екс-президент разом з адвокатами і депутатами "прорвався" до Генпрокурора Ірини Венедиктової з тим, щоб вона особисто вручила йому підозру. Зустріч пройшла натягнуто і закінчилася тим, що Венедиктова залишила свій кабінет після того, як Порошенко став її перебивати і перейшов на особистості.

"Ви нас тут маринуєте 20 хвилин, перешкоджаете... Покажіть мені закон, де ви обмежуєте права народного депутата", - обурювався Порошенко, який навіть перейшов на російську мову.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора має намір вимагати для колишнього президента запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це розповів адвокат Ілля Новіков.

Він уточнив, що засідання, де буде вирішуватися доля Порошенка, пройде 18 червня у Печерському суді. Порошенко отримав відповідне офіційне повідомлення 16 червня – у день смерті свого батька. Новіков заявив, що Порошенко має намір з'явитися в суд.

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