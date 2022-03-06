Як пише Politeka.net, українці борються за незалежність від Росії вже 11-ту добу, а також просять нарешті закрити небо для польотів. Причому обстріли мирних градан по всіх країні тривають, а окупанти порушують всі домовленості і норми прав людини.
Глава Міністерства закордонних справ України просить у міжнародної спільноти знову закрити небо, супроводжуючи звернення наочними і лякаючими кадрами.
"Ця жахлива 500-кілограмова Російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові і не вибухнула. Багато інших вибухнули, вбиваючи невинних чоловіків, жінок і дітей. Допоможіть нам захистити наш народ від російських варварів! Допоможіть нам закрити небо. Надайте нам бойову авіацію. Зробіть що-небудь!",- Дмитро Кулеба.
Також шостого березня, стало відомо, що помер відомий український актор Паша Лі. Про це повідомив "Музвар" на сторінці в Instagram.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Над Харковом був збитий ще один літак росіян, глава ХОДА розповів подробиці: "Потужно вступають у бій..."
«Грабують і розстрілюють машини»: окупанти не випускають українців зі зруйнованих міст
"Все, доліталися!": оприлюднено список білоруських льотчиків, які бомбили мирне населення України
Шуфрич спійманий у Києві, арсенал при затриманні нардепа вражає: "Зі спиляним номером..."
"Український актор і учасник талант-шоу Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені...
Паша Лі відомий за ролями у фільмах "Штольня", "тіні незабутніх предків", "Зустріч однокласників" та інших, був популярним актором дубляжу.
Нагадаємо про оплату комуналки під час війни: у Кабміні повідомили, що змінилося
Як повідомляла Politeka, російські окупанти потрапили по мирних жителях під Києвом: "при евакуації..."
Також Politeka писала, що окупанти грабують і розстрілюють машини: українців не випускають зі зруйнованих міст