Допоможіть нам закрити небо. Надайте нам бойову авіацію, просить глава Міністерства закордонних справ України.

Як пише Politeka.net, українці борються за незалежність від Росії вже 11-ту добу, а також просять нарешті закрити небо для польотів. Причому обстріли мирних градан по всіх країні тривають, а окупанти порушують всі домовленості і норми прав людини.

Глава Міністерства закордонних справ України просить у міжнародної спільноти знову закрити небо, супроводжуючи звернення наочними і лякаючими кадрами.

"Ця жахлива 500-кілограмова Російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові і не вибухнула. Багато інших вибухнули, вбиваючи невинних чоловіків, жінок і дітей. Допоможіть нам захистити наш народ від російських варварів! Допоможіть нам закрити небо. Надайте нам бойову авіацію. Зробіть що-небудь!",- Дмитро Кулеба.

Також шостого березня, стало відомо, що помер відомий український актор Паша Лі. Про це повідомив "Музвар" на сторінці в Instagram.

"Український актор і учасник талант-шоу Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені...

Паша Лі відомий за ролями у фільмах "Штольня", "тіні незабутніх предків", "Зустріч однокласників" та інших, був популярним актором дубляжу.

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