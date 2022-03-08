Як пише Politeka.net, радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час свого брифінгу розповів про ситуацію в Україні. Так, за словами спікера, Збройні Сили України та інші сили оборони продовжують оборонну операцію. Зокрема, мова йде про такі напрямки країни, як Київ, Суми, Чернігів, Харків, Миколаїв, Запоріжжя та на інших ділянках.

"Противник намагається просуватися в цих напрямках, проте несе втрати і терпить ракетні, артилерійські та авіаційні удари від Збройних сил України, наших наземних частин. Повідомлення про те, що вони ніби як захопили місто Ізюм, не відповідає дійсності, там зараз продовжаться бої. Збройні Сили України завдають поразки противникам. Темпи просування противника істотно сповільнилися", - зазначив Арестович під час брифінгу.

Він також зазначив, що українські міста героїчно борються з окупантами, не даючи їм шансу на просування всередину території країни. За словами Олексія Арестовича, дані окупантів про їх нібито просування, не відповідають дійсності.

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