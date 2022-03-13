Як пише Politeka.net, 12 березня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційні війська Росії збираються провести "референдум" щодо створення "ХНР". Російські військові зверталися до місцевих депутатів, щоб ті допомогли в організації "референдуму".
Глава МЗС України Дмитро Кулеба пізніше підтвердив дану інформацію.
"За методичкою 2014 року...",- зазначив дипломат у своєму Твіттері.
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Радник голови офісу Президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк також висловився про дану "ініціативу".
"Будь – які ініціативи з проведення «референдумів», фіктивних сесій, місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України – Херсоні, Каховці, Генічеську-абсолютно нікчемні. Російські війська покинуть територію України, колаборанти отримають кримінальне переслідування, - написав Подоляк.
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