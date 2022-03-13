Радник голови офісу Президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк жорстко відповів на ініціативу можливого "референдуму" так званої "ХНР".

Як пише Politeka.net, 12 березня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційні війська Росії збираються провести "референдум" щодо створення "ХНР". Російські військові зверталися до місцевих депутатів, щоб ті допомогли в організації "референдуму".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пізніше підтвердив дану інформацію.

"За методичкою 2014 року...",- зазначив дипломат у своєму Твіттері.

Радник голови офісу Президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк також висловився про дану "ініціативу".

"Будь – які ініціативи з проведення «референдумів», фіктивних сесій, місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України – Херсоні, Каховці, Генічеську-абсолютно нікчемні. Російські війська покинуть територію України, колаборанти отримають кримінальне переслідування, - написав Подоляк.

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