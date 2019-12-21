Знаменитості потрапили в об'єктиви в непривабливому вигляді

На червоних доріжках та сторінках глянцю знаменитості завжди виглядють бездоганно, але в простому житті вони не завжди вражають

Папарацці часто підловлюють зірок в непривабливому вигляді і публікують їх фото. Нижче будуть представлені знімки знаменитостей, які вирішили не робити укладок і вийшли на вулицю, як є.

Перша в списку - актриса Анджеліна Джолі. Волосся зірки ідеальне, але не в той раз, коли вона потрапила в об'єктив фотографів, пише cosmo.

Модель Ірина Шейк скрутила звичайну гульку і з'явилася в м'ятій футболці.

Актриса Скарлетт Йоханссон зі своєї жіночою укладкою виглядає чудово, проте цього не скажеш, побачивши друге фото:

Селена Гомес з розпатланими кучерями виглядає неакуратно:

Модель Белла Хадід укладає волосся хвилями, але вот, як вона виглядає без зачіски:

Світська левиця Кім Кардаш'ян перефарбувалася в блондинку. Нею всі захоплювалися, поки не побачили волосся, яке вимагає корекції у колориста.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі не перестає радувати своїх фанатів – мінімум макіяжу, недбалою укладкою, витонченою, некричащою класикою у виборі одягу.

Днями зірка світового кіно була помічена біля ресторану «The Eternals» у Лондоні – знаменитість обрала для вечірнього виходу завжди актуальну класику – легкий плащ-беж під пояс, чорні штани.

Зірка прекрасно і природно виглядає, правда, дуже худа, як відзначає багато хто з її фанатів в мережі.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід - одна з найуспішніших моделей в світі. За свою недовгу модельну кар'єру 23-річна красуня встигла попрацювати з Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.

Нещодавно дівчина показала відверті знімки в яскравих образах. На одному знімку красуня постала в мереживних лосинах і ліфчику, які підкреслюють її ідеальні форми. При цьому дівчина позує в спокусливій позі, розмістившись на підлозі.

На другому вона одяглась в зелений наряд, який нагадує костюм якоїсь екзотичної танцівниці.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян поділилася з шанувальниками кадрами з фотосесії для журналу 7 Нollywood в стилі ретро. Зірка позувала у відвертій чорній сукні.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.