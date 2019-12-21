На червоних доріжках та сторінках глянцю знаменитості завжди виглядють бездоганно, але в простому житті вони не завжди вражають
Папарацці часто підловлюють зірок в непривабливому вигляді і публікують їх фото. Нижче будуть представлені знімки знаменитостей, які вирішили не робити укладок і вийшли на вулицю, як є.
Перша в списку - актриса Анджеліна Джолі. Волосся зірки ідеальне, але не в той раз, коли вона потрапила в об'єктив фотографів, пише
Модель Ірина Шейк скрутила звичайну гульку і з'явилася в м'ятій футболці.
Коханий зірки "МастерШеф" розбився в ДТП: "він хотів, щоб...", подробиці трагедії
Волочкова засвітила свій почорнілий банан і голосно зганьбилася: "Колгоспний шик"
Лорак зганьбилася в латексному костюмі, скопіювавши образ MARUV: "Обирай своє, жах"
Підопічна Потапа влаштувала брудні танці з двома чоловіками, кадри облетіли мережу: «Як соковито!»
Актриса Скарлетт Йоханссон зі своєї жіночою укладкою виглядає чудово, проте цього не скажеш, побачивши друге фото:
Селена Гомес з розпатланими кучерями виглядає неакуратно:
Модель Белла Хадід укладає волосся хвилями, але вот, як вона виглядає без зачіски:
Світська левиця Кім Кардаш'ян перефарбувалася в блондинку. Нею всі захоплювалися, поки не побачили волосся, яке вимагає корекції у колориста.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі не перестає радувати своїх фанатів – мінімум макіяжу, недбалою укладкою, витонченою, некричащою класикою у виборі одягу.
Днями зірка світового кіно була помічена біля ресторану «The Eternals» у Лондоні – знаменитість обрала для вечірнього виходу завжди актуальну класику – легкий плащ-беж під пояс, чорні штани.
Зірка прекрасно і природно виглядає, правда, дуже худа, як відзначає багато хто з її фанатів в мережі.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід - одна з найуспішніших моделей в світі. За свою недовгу модельну кар'єру 23-річна красуня встигла попрацювати з Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.
Нещодавно дівчина показала відверті знімки в яскравих образах. На одному знімку красуня постала в мереживних лосинах і ліфчику, які підкреслюють її ідеальні форми. При цьому дівчина позує в спокусливій позі, розмістившись на підлозі.
На другому вона одяглась в зелений наряд, який нагадує костюм якоїсь екзотичної танцівниці.
Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян поділилася з шанувальниками кадрами з фотосесії для журналу 7 Нollywood в стилі ретро. Зірка позувала у відвертій чорній сукні.
Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".
Як повідомляла Politeka, Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.
Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.