Співачка Оля Полякова отримала народну премію в номінації «Душа Х-фактора»

Нагородою артистка похвалилася на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka

«Дуже приємно отримати премію від @xfactorstb, особливо, якщо це Народна премія і особливо, що в номінації «Душа Х-Фактора»!, - підписала знімок Полякова.

Фанати співачки прийшли в захват і почали вітати свою улюбленицю.

«Олечка, дорога!!! Вітаю Вас!!! Ви душа не тільки Х-фактора, а Ви душа всіх нас!!! ,❤️❤️❤️ Люблю Вас!!», «Я дуже пишаюся вами Оля Полякова ви заслужили це💕💖💖👑👍», «Вітаю,Олю! Це дуже приємно напередодні свят», «Олечка Ви не тільки "Душу" Х-Фактора" ,а й нашої держави в цілому!!! 👍», «Олечка Ви найкраща співачка в Україні, та що там в Україні у світі ❤️❤️❤», - пишуть шанувальники.

Раніше ми повідомляли, що Полякова показала, чим займається ночами.

Полякова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram видеонарезкой, в якій зізналася, що їй подобається займатися ночами. У кадрах ми бачимо, як співачка прокидається, йде на кухню в теплому домашньому халаті і відкриває холодильник. Звідти зірка дістає велику палицю ковбаси, яку "по приколу" ніби повністю заковтує. Нестандартний підхід показати "нічний жор" зібрав безліч коментарів та лайків.

"Дівчата і хлопчики)! Знімайте смішні відео нічного жора 🍔 і виставляйте з хэштегами #НочнаяЖрица кращі отримають призи та квитки на концерт!", - підписала ролик Полякова.

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