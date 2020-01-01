Співак Сергій Лазарєв вирішив похвалитись новим "проектом" і зоряною компанією

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряного російського виконавця.

Так на новому святковому фото співак показав свою "шведську сім'ю" - постав на фото з Катериною Варнавою - коміком, Поліною Гагаріною - співачкою, а також популярними в Росії артистом комедійного жанру і популярним в цій країні танцюристом.

На фото сам Лазарєв постав в досить аскетичному вбранні - чорній футболці і сірому піджаку, широко посміхаючись. Дами були святково і яскраво вбрані, інші чоловіки - трохи скромніше.

Так шанувальники просто обожнюють Сергія Лазарєва - пишуть в коментарях про його красу і таланти - артист і ко презентували, заочно, спільний виступ. Деякі, правда, відзначили, що Сергій трохи постарів.

Нагадаємо також, раніше Ігор Крутой натякнув на "хімію" між співаками Сергієм Лазарєвим і Ані Лорак.

Про це йдеться в його коментарі+і до знімку, виставленим російським виконавцем в Instagram.

На фото - спільне селфи Лазарєва і Лорак. При цьому співачка ніжно притискається до колеги.

Знімок викликав чималий ажіотаж серед передплатників, які в черговий раз нагадали, що артисти проводять багато часу в компанії один одного.

«Ви прямо таки милашки. Пара», «Неймовірно дивитесь», «Прекрасні-класні», «Млинець.... І чого ви не разом!?)))», «Може це лорак мама ваших малюків?», «Шикарні», «Як же я чекала вашу спільну фотографію», - пишуть в коментарях.

Серед тих, хто прокоментував знімок, був і Ігор Крутий. «Ой, якась хімія між вами з'явилася, атмосфера вечора або?», - підкреслив він.

Нагадаємо, Лазарєв жорстко пройшовся по зоряній коханці, яка втратила груди: "Ніколи не подобалися...".

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