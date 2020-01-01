Солістка популярного музичного колективу ВІА Гра Еріка Герцег показалася в одній білизні

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки. Так на опублікованому новому студійному кадрі, виконавиця з'явилася перед публікою в мережі в стильній чорній білизні і панчохах в колір.

Еріка дивиться в камеру, піднявши руку. Волосся зоряна красуня уклала назад, яскравий макіяж до образу - додається.

Чи варто говорити про те, що в такому "вбранні" артистка засвітила свої груди, стегна і сідниці. Шанувальники просто в нестямі від побаченого:

"Гаряче як"

"Дами, не заздріть)))"

"Вогонь"

"Вау"

Як відомо, екс-ВІА Грі Брежнєвій приписують негласну конкуренцію з теперішньою учасницею колективу – ефектною білявкою Ерікою Герцег. За чутками, остання є коханкою Костянтина Меладзе, у якого тривалий союз з Вірою Брежнєвою.

Нагадаємо також, солістка ВІА Гра Еріка Герцег розповіла про те, що її "тримає" із зірковим продюсером Меладзе.

За словами Герцег, з Меладзе її пов'язують виключно ділові стосунки:

«Я все життя мріяла зустріти свою любов - розумного, доброго, прекрасного чоловіка. Це бажання я загадала два роки тому на Новий рік, і воно одразу збулося! Я дуже люблю його і ми щасливі разом, а ці чутки отруюють нам життя », - сказала артистка, мало не заплакавши перед журналістами.

Але відомо, що свої відносини з тим самим прекрасним принцом з дівочих мрій солістка "ВІА Гри" не афішує і ще жодного разу зі своїм обранцем не з'являлася на публіці:

«Я змушена весь час виправдовуватися, що це сцена, що з продюсером у мене робочі відносини».

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.