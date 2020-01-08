42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова збентежила пікантними знімками в одній ковдрі на засніженій вулиці

Як передає Politeka.net, зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кількома кадрами з гірськолижного курорту Шамоні у Франції. З одягу на ній тільки тілесного кольору трусики (здається навіть, що вона взагалі без білизни) і тепла пухова ковдра білого кольору. Знаменитість, загорнувшись у ковдру, вийшла на лоджію свого номера. Вона позує зі всіх сторін. Примітно, що найзапаморочливіші кадри вийшли зі спини: якщо перед Анфіса прикрила, то ось ззаду.... погляду її шанувальників відкриваються шалено красиві вигини. А якщо врахувати, що Чехова фотографувалась на тлі засніжених гір, то й зовсім кадри здадуться просто фантастикою.

На всіх фото Анфіса посміхається і явно насолоджується життям, собою і навколишнім світом. До речі, "вбрання" знаменитості багато хто порівняв з весільним платтям.

"У кого лижі, а у мене постільний слалом☺️", - написала вона в соцмережі.

Фоловери прийшли в невимовний захват від пікантних знімків. Незважаючи на засніжені види, кадри вийшли досить жаркими.

"Постільний режим для слабких 😁"

"Кууууда роздягнена на мороз? 😜



"Шикарна п*пка🔥🔥"

"Яка краса! Постільний слалом! 🔥💕 Відмінна ідея, фото круті"

"Хотів бути вашим фотографом👍"

"Анфіса не показує нічого такого чого не повинен бачити весь світ🌹"

"Прям весільна сукня😂"

"Ех хороша! І все тобі йде, і плаття і ковдра, і нагота👍🔥"

"Щаслива жінка 👍,заздримо мовчки😉💕"

Раніше ми повідомляли, Чехова похвалилася відпочинком в Шамоні, позуючи під ялинкою з келихом ігристого. Зірка повідомила, що прилетіла сюди не заради катання на лижах, а щоб "напитися шампанського і наїстися французьких страв".

"Життя, сповнене всяких різних несподіванок... не завжди приємних. Але, якщо в наших силах, зробити собі очікувано добре, то не потрібно і роздумувати😉", - підписала вона знімок.

Нагадаємо, Чехова приголомшила фото з величезним і волохатим.

А ще Politeka писала, що розкішна Чехова влаштувала гарячу фотосесію на дюнах.

Також Politeka повідомляла, що Чехова в невидимому білизна вивалила напоказ усі свої принади.