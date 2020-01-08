42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова збентежила пікантними знімками в одній ковдрі на засніженій вулиці
Як передає Politeka.net, зірка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кількома кадрами з гірськолижного курорту Шамоні у Франції. З одягу на ній тільки тілесного кольору трусики (здається навіть, що вона взагалі без білизни) і тепла пухова ковдра білого кольору. Знаменитість, загорнувшись у ковдру, вийшла на лоджію свого номера. Вона позує зі всіх сторін. Примітно, що найзапаморочливіші кадри вийшли зі спини: якщо перед Анфіса прикрила, то ось ззаду.... погляду її шанувальників відкриваються шалено красиві вигини. А якщо врахувати, що Чехова фотографувалась на тлі засніжених гір, то й зовсім кадри здадуться просто фантастикою.
На всіх фото Анфіса посміхається і явно насолоджується життям, собою і навколишнім світом. До речі, "вбрання" знаменитості багато хто порівняв з весільним платтям.
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"У кого лижі, а у мене постільний слалом☺️", - написала вона в соцмережі.
Фоловери прийшли в невимовний захват від пікантних знімків. Незважаючи на засніжені види, кадри вийшли досить жаркими.
"Постільний режим для слабких 😁"
"Кууууда роздягнена на мороз? 😜
"Шикарна п*пка🔥🔥"
"Яка краса! Постільний слалом! 🔥💕 Відмінна ідея, фото круті"
"Хотів бути вашим фотографом👍"
"Анфіса не показує нічого такого чого не повинен бачити весь світ🌹"
"Прям весільна сукня😂"
"Ех хороша! І все тобі йде, і плаття і ковдра, і нагота👍🔥"
"Щаслива жінка 👍,заздримо мовчки😉💕"
Раніше ми повідомляли, Чехова похвалилася відпочинком в Шамоні, позуючи під ялинкою з келихом ігристого. Зірка повідомила, що прилетіла сюди не заради катання на лижах, а щоб "напитися шампанського і наїстися французьких страв".
"Життя, сповнене всяких різних несподіванок... не завжди приємних. Але, якщо в наших силах, зробити собі очікувано добре, то не потрібно і роздумувати😉", - підписала вона знімок.
Нагадаємо, Чехова приголомшила фото з величезним і волохатим.
А ще Politeka писала, що розкішна Чехова влаштувала гарячу фотосесію на дюнах.
Також Politeka повідомляла, що Чехова в невидимому білизна вивалила напоказ усі свої принади.