Колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко (DJ NANA) показала, як проводить час з подругою

Українська знаменитість позувала на пляжі, пише Рoliteka.net. Анастасія зараз відпочиває в Індії, про що можна зрозуміти з геолокації у публікації.

Обидві красуні вибрали червоні відрядні купальники, які ідеально підкреслили їх форми. Дівчини раділи хвилям і розважалися, як могли.

"Троянда і тюльпан ❤️❤️ Відмовилися від фільтрів. Інших заборон для нас не існує. #djNana #anastasiadomination #нанаРазНанаДва", - написала в пості Кумейко.

Публікація зірки зібрала майже 3000 лайків за дві години, а також багато коментарів.

"шикарні і дуже позитивні фотки)))", "Пляжний патруль 😁👍✌️", "Та де ж музика і холодильник без снігу!) Більш ніж непогано 🆒", "Рятувальники Малібу)))...обмін досвідом)))", "Двійнята?", "Море теж збудилося👍🔥😍😘💋", "Рятівниці🔥", "Рятувальники Малібу❤️", "Рятувальники 😍", "Як ніби на снігу", "Казкові фото! Красуні", "На фото ніби сніг))", "Фигасе які чікі))", "🔥гарні🔥!!! Але тема не розкрита!!!", "Рятувальники Малібу,нервово курять в сторонці.Нана,ви просто великий мотиватор❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Кумейко позувала у верхньому шпагаті.

"Настрій - рятувати Малібу", - написала під фото Настя. Співачка позувала в одному купальнику і окулярах.

На другому фото Настя вже йде по пляжу зі своєю подругою, яка позує в аналогічному купальнику. Видно, що дівчата задоволені відпочинком в Індії.

Раніше повідомлялося, що Кумейко стояла в одязі, зовні схожим на халат, і виставила одну ногу з нього. Волосся прикрили половину обличчя. На другому фото Настя вже позує крупним планом і можна роздивитися обличчя крупним планом.

Між брів у Кумейко бінді, точка зроблена пальцем. Це знак правди, так зване третє око.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко разом з подругою на борту літака. Проте в очі кидається, що панянки «відростили» вуса.

Люди не змогли задати якісь відкриті питання щодо різкої зміни зовнішності Кумейко, оскільки кадри зірка опублікувала у себе в Сторіс.

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