Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, знову потрапила під шквал жорсткої критики

Цього разу телеведучий популярної програми Good Morning Britain Пірс Морган розніс колишню актрису в пух і прах.

Після того, як Меган і Гаррі оголосили про складання своїх повноважень, Морган написав статтю для Daily Mail. У матеріалі телеведучий назвав герцогиню Сасекську інтриганкою і жадібною шахрайкою, пише РБК.

Крім того, дісталося і Гаррі, він разом з дружиною опинився "егоїстичним клоуном".

Зірка попросив Єлизавету II позбавити герцогів Сасекських всіх титулів, адже ті не хочуть заробляти, а бажають лише купатися в розкоші.

Крім того, стало відомо, що Меган і Гаррі будуть співпрацювати тільки з вибраними виданнями та їх журналістами. Останні будуть писати позитивні відгуки про пару.

На думку Моргана, навіть російський президент Володимир Путін "не опустився" б до такого контролю преси.

Крім того, подружжя приголомшило своєю звісткою про відхід від справ не тільки простих людей, але і принців Чарльза і Вільяма, а також королеву.

Як зазначив телеведучий, 93-річна Єлизавета і її 98-річний чоловік Філіп на старості років змушені терпіти витівки розбещеного онука і його підступної дружини.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл вийшла в світ без обручки. На це звернули увагу журналісти, які встигли сфотографувати дружину британського принца. Відомо, що це сталося відразу після скандальних новин про зречення подружжя від королівських обов'язків.

На думку експертів, це пояснюється тим, що Меган просто довелося повернути королівській сім'ї розкішне кільце, яке разом з іншими монаршими коштовностями повинно передаватися у спадок з покоління в покоління.

Раніше повідомлялося, що герцог і герцогиня Сасекські на своєму сайті і в особистому Instagram-акаунті заявили, що «після багатьох місяців роздумів і внутрішньосімейних обговорень» вирішили повністю відмовитися від привілеїв та обов'язків «старших» членів королівської сім'ї. заявили про намір стати фінансово незалежними від Корони.

При цьому вони підкреслили, що продовжать «повністю підтримувати» королеву.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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