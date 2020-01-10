Українська співачка Оля Полякова похвалилася кадром з Торонто в Канаді

Як передає Politeka.net, красуня поділилася в Instagram в розділі "сторіз" кадром, на якому вона ніби застигла в танці. На Олі плаття бордового кольору з блискітками з неймовірно привабливою зоною декольте. Неможливо не помітити пишні форми артистки. Вона підняла руки вгору, а вітер розтріпав її довге світле волосся. Таке враження, що співачку зняли в момент танцю: положення її тіла, рук і вираз обличчя говорять про те, що Полякова гарно так запалила.

Відзначимо, до цього зірка поділилася кадрами з аеропорту. Вона повідомила шанувальникам, що буде виступати в Торонто.

Раніше ми повідомляли, Полякова разом з дочками побувала в сонячному Майамі в штаті Флорида в США. Її 14-річна донька Маша поділилася кадрами в "сторіз" в Instagram. На одному з них, вона з'явилася в чорному короткому топі і такого ж кольору лосинах. Дівчина вийшла на пробіжку на пляж в Майамі. Підросла дівчинка блиснула пружними принадами на камеру.

Також ми писали, Маша поділилася пікантним знімком, зробленим на одній з вуличок Майамі. Дівчина підставила своє личко під сонячні промені, явно задоволена відпочинком. Вона поцікавилася у шанувальників, куди вони відправилися на зимових канікулах.

Коментуючі скептично поставилися до хвастоства Маші і більшість відповіли, що вдома, мовляв, "грошей немає".

"Вдома... А так хотілося б ...", "Вдома", "А ви поїхали за мамин рахунок?))", "Вдома, зате ДН вчора було", "Ми вдома свого міста. Грошей немає їздити по Флориді", "Немає грошей, допоможіть і я поїду", "Там де ви в житті не бували", - писали в коментарях.

Крім того, ми розповідали, Оля Полякова посвітила розкішною фігурою на пробіжці в Майамі. Заради вдалого кадру красуня в жовтому топі з глибоким вирізом нахилилася вперед - для більшого ефекту.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

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