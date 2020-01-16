Відома російська співачка Глюкоза засвітила ідеальні форми у вбранні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Наталя Чистякова-Іонова в Instagram.

«Наша повне вражень подорож в ПАР підійшло до кінця! Безсумнівно, це ніби інша планета, що зачаровує своєю різноманітністю - культури, національностей, мов (їх аж 11!), дивовижною флори і фауни», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що Глюкоза супроводжувала свій пост знімком в коротких шортах і майці, яку вона одягла без білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.

«Це золото», «а це законно – так гарно виглядати?», «груди вогонь», «груди робоча», «стиль сафарі до лиця», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома російська співачка Глюкоза похвалилася апетитними формами під час відпочинку за кордоном.

«найзручніший на пляжі»,- йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Глюкоза позує у відвертому чорному вбранні, виставивши напоказ ідеальні форми. Доповнювала образ виконавиці капелюх тілесного кольору і світла накидка.

Уточнимо, що шанувальники Глюкози не змогли відреагувати на відвертий наряд кумира, оскільки вона опублікувала фотографії в Stories.

Нагадаємо, відома російська співачка показала гарячі фото в купальнику: «Вогонь»

Як повідомляла Politeka, Глюкоза в еротичній позі глибоко Мережу в жах: «Так дружина повинна вдома зустрічати», фото

Також Politeka писала, що Глюкоза розповіла про смерть Децла: «Він був не потрібен»