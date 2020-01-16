Відома російська співачка Глюкоза засвітила ідеальні форми у вбранні без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Наталя Чистякова-Іонова в Instagram.
«Наша повне вражень подорож в ПАР підійшло до кінця! Безсумнівно, це ніби інша планета, що зачаровує своєю різноманітністю - культури, національностей, мов (їх аж 11!), дивовижною флори і фауни», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що Глюкоза супроводжувала свій пост знімком в коротких шортах і майці, яку вона одягла без білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів мережі.
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«Це золото», «а це законно – так гарно виглядати?», «груди вогонь», «груди робоча», «стиль сафарі до лиця», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, відома російська співачка Глюкоза похвалилася апетитними формами під час відпочинку за кордоном.
«найзручніший на пляжі»,- йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Глюкоза позує у відвертому чорному вбранні, виставивши напоказ ідеальні форми. Доповнювала образ виконавиці капелюх тілесного кольору і світла накидка.
Уточнимо, що шанувальники Глюкози не змогли відреагувати на відвертий наряд кумира, оскільки вона опублікувала фотографії в Stories.
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