Зірка історичного турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі опублікувало фото в новому образі, пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості

Мер'єм Узерлі порадувала своїх численних фанів у соцмережах новим вишуканим образом. Обличчя красуні-актриси знято ближнім планом. На ній можна помітити червону сукню, яка злегка оголює плечі і груди.

Згідно підпису до фото Мер'єм готується до фестивалю фільмів і музики Сапа Dorada Festival, який роходит в популярному курортному регіоні Домініканської республіки Кап Кана.

“Давайте підготуємося до цього прекрасного фестивалю”, - написала Мер'єм.

Шанувальники відреагували на пост захопленими відгуками. Зокрема, можна зустріти такі відгуки: “Ти така талановита”, “Люблю, моя дівчинка Мер'єм”, “Красуня”, "Мила принцеса", "А фільм теж хороший". Всього фото зібрало за кілька годин більше 80 тисяч відміток подобається.

Нагадаємо, що Узерлі зіграла в серіалі "Величне століття" Роксолану.

Раніше Мер'єм Узерлі показала свіже фото біля вікна літака. На знімку вона позує в закритому одязі, але явно видно її ніжні губки - деякі шанувальники пишуть під знімком, що дівчина кілька зловживає уколами, а її губи і без ін'єкцій хороші.

Також низка коментаторів відзначили, що актриса позує з брудним волоссям. Втім, це додає образу лише якийсь додатковий шарм.

Нагадаємо, що Мер'єм відрізняється гарним смаком і регулярно радує шанувальників чуттєвими образами. Завдяки цьому в соцмережах їй вдалося зібрати вже цілу армію шанувальників.

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