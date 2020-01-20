Популярна українська модель і ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова поділилася романтичним фото з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на особистий аккаунт в Instagram зірки.

«Одна з наших найвідоміших романтичних поїздок за майже 7 років разом. Все в цьому чарівному місці допомагає повірити в чудеса і магію любові. Іноді навіть стає не по собі, ніби зараз відкриєш очі будинку в своєму ліжечку, а все це просто чарівний сон... Якщо навіть улюблений погодився на сэлфи - це прямий показник, що весь стрес залишився в NY, а тут ми тільки вдвох... А персонал готелю це просто пурхають навколо ельфи, в чому ми з вами переконалися 😂 ...», – поділилася на своїй сторінці Алла Костромічова.

На свіжій фотографії супермодель позує в білому халаті в готелі зі своїм чоловіком Джейсоном Капоне, американцем італійського походження. Вони разом відпочивають в розкішному готелі у самому серці лижного французького курорту Куршавеля.

33-річна модель опублікувала селфи без макіяжу і з гулькою на голові. На фото вона виглядає дуже щасливою, про це також свідчить її допис у соцмережі.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що вона дуже схожа з чоловіком зовні.

«Ой, які гарні 😍», «Красуня», «Так схожі🙌🏻 як брат і сестра😍», «Гарна пара 🙏🏽❤ всього вам найкращого», «Чудово виглядаєте», «Які ви красиві», «Дай Бог гарного настрою і віру в диво. Щастя побільше. І зі святом😊», «Ось чому такі ось закохані пари так часто схожі зовнішністю?!», «Красиві та щасливі», «Дуже круто», «Це твій тато?», «Красиві», «Ну нічого собі», «Як мило», – пишуть в мережі.

Зазначимо, що допис за перші 10 хвилин після публикації буквально підірвав сторінку української зірки. Фото з чоловіком набрало понад 20 тисяч відміток «мені подобається» у перші хвилини публікації і десятки коментарів.

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